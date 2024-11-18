В Украине в результате атак рф в октябре погибли по меньшей мере 183 гражданских, - ООН

В октябре в Украине погибли по меньшей мере 183 гражданских лица и 903 получили ранения из-за атак россии, 45% погибших были старше 60 лет, девять детей погибли и 49 получили ранения.

Такие данные представлены в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Всего с 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, до конца октября 2024 года 12 162 гражданских лица погибли, 26 919 получили ранения.

В октябре 80% жертв (случаев гибели и ранения) среди гражданских лиц зафиксированы вблизи линии фронта, в частности, в результате авиабомбардировок, артиллерийских обстрелов, ударов с реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов ближнего радиуса действия. Наибольшее количество жертв было в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45751

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