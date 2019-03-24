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Хакери розсилали фейкові листи від імені Авакова з території РФ: що відомо

Хакери розсилали фейкові листи від імені Авакова з території РФ: що відомо

Листи надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день виборів

У Національній поліції розповіли, що встановили хакерів, які надсилали несправжні листи від імені міністра Внутрішніх справ Арсена Авакова із "правилами" поведінки на виборах. Про це повідомляє Нацполіція у Facebook.

"Кіберполіція встановила, що пошта, з якої здійснювалася розсилка фейкових листів була створена 21 березня 2019 року на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, листи надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день виборів.

Як повідомляв 5.UA, поліція взяла всі 199 виборчкомів під цілодобову охорону. У поліції наголосили, що докладуть всіх зусиль, аби не допустити порушень виборчого законодавства.

Нагадаємо, вибори президента відбудуться 31 березня, участь у них візьмуть 39 кандидатів.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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