Сегодня 08:07
Просмотров: 137
Харьковские курсантки снова “отличились” с видеороликом в полицейской форме (ВИДЕО)
Две харьковские курсантки сняли видео, в котором “рассказали” о том, как здорово встречаться с полицейским. При этом сам полицейский был одет в российскую форму.
Об этом сообщили в соцестях неравнодушные харьковчане, а видео выложили в сообществе “ХС Харьков” на странице в Facebook.
Пользователи соцсетей отыскали аккаунт одной из девушек в TikTok, а вот второй аккаунт, где и было изначально выложено видео, уже удален.
Источник: objectiv.tv
Автор: Александра Прудникова
Загрузка...