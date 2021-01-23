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Харьковские курсантки снова “отличились” с видеороликом в полицейской форме (ВИДЕО)

Харьковские курсантки снова “отличились” с видеороликом в полицейской форме (ВИДЕО)

Две харьковские курсантки сняли видео, в котором “рассказали” о том, как здорово встречаться с полицейским. При этом сам полицейский был одет в российскую форму.

Об этом сообщили в соцестях неравнодушные харьковчане, а видео выложили в сообществе “ХС Харьков” на странице в Facebook.

Пользователи соцсетей отыскали аккаунт одной из девушек в TikTok, а вот второй аккаунт, где и было изначально выложено видео, уже удален.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

Новости портала «Весь Харьков»

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