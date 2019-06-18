Харьковский патрульный обматерил прохожего: полиция начала расследование (ВИДЕО)

На кадрах зафиксировано, что патрульный полицейский нецензурно высказался в адрес прохожего.

В Харькове Управление патрульной полиции назначило служебное расследование по факту видео, на котором правоохранитель обматерил прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе копов.

Видео было опубликовано 15 июня в группе “Police Control Ukraine”.

На записи отсутствует начало конфликта и его причина, однако автор спросил у патрульных, которые находились в служебном авто, почему они не задержали нарушителей, на что те отвечают, что никого не задерживали.

Автор продолжает настаивать, что патрульные якобы не задержали нарушителей, на которых указывали прохожие, на что один из полицейских ответил: “Я тебе за твой разговор сейчас расскажу. Ты, д****еб”.

По словам копов, заявитель принес с собой на место конфликта пиво.

В пресс-службе патрульной полиции отметили, что по указанному факту проводится служебное расследование.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анастасия Деева

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