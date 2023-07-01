Харківщина. 1 липня
Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.
▪️ Зокрема, під ударами російських окупантів перебували Гатище, Огірцеве, Дворічанське, Синьківка та інші населені пункти.
У Синьківці Куп'янського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу зазнав поранення та був госпіталізований 57-річний цивільний чоловік.
- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили 6,7 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.
▪️ Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на Перемогу України!
Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)