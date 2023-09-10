Харківщина, 10 вересня

▪️ Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільне населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району пошкоджено будівлі агропідприємства.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ, пошкоджено будинок, сталися пожежі.

У с. Велика Шапківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава.

Близько 12:00 у с. Тернова Харківського району під час косіння трави на вибуховий пристрій типу "Пелюстка" наступив 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,3 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп'янському напрямку тривають бойові дії. Минулої доби росіяни здійснили невдалу спробу наступати в районі Берестового Куп'янського району. Під вогнем ЗСУ окупанти відступили з втратами.

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