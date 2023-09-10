Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 66

Харківщина, 10 вересня

Харківщина, 10 вересня

▪️ Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільне населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району пошкоджено будівлі агропідприємства.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ, пошкоджено будинок, сталися пожежі.

У с. Велика Шапківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава.

Близько 12:00 у с. Тернова Харківського району під час косіння трави на вибуховий пристрій типу "Пелюстка" наступив 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

- Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,3 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп'янському напрямку тривають бойові дії. Минулої доби росіяни здійснили невдалу спробу наступати в районі Берестового Куп'янського району. Під вогнем ЗСУ окупанти відступили з втратами.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російські ЗМІ стверджують, що Блінкен приїжджав до Києва, щоб вмовити Зеленського на перемирʼя з росією
Сегодня 09:02    24
В США еще "слишком много" российских шпионов, заявил глава ФБР
Сегодня 08:48    49
Покрышки и самолёты
Сегодня 08:36    65
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 вересня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:33    59
По поводу новой эскалации между Арменией и Азербайджаном
Сегодня 08:24    81
Звільнимо Крим ― і Чорне море стане безпечним, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 08:12    79
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:05    82
Разогнали фейк о мобилизации мужчины со 2-й группой инвалидности
Сегодня 08:00    83
Генсек НАТО з трибуни Європарламенту відповів усім ненормальним коцам про контрнаступ ЗСУ
Сегодня 07:48    109
Сьогодні в Україні відзначають День танкіста.
Сегодня 07:33    103
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 