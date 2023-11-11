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Харківщина. 11 листопада

Харківщина. 11 листопада

Цієї ночі, близько опівночі, ворог з мінометів обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Крім того, пізно ввечері ворог завдав ударів за допомогою БПЛА типу "Шахед" по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі.

Внаслідок удару "Шахедом" по смт. Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

▪️Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп'янського району та інші населені пункти.

▪️ За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 15,5 га території та знешкодили 79 вибухонебезпечних предметів.

▪️На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 8 атак в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Станом на 11.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 245 дітей. Підлягають евакуації ще 46. Евакуація триває.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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