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Пропагандисти путіна познущалися над полеглими у Другій світовій

Пропагандисти путіна познущалися над полеглими у Другій світовій

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

росЗМІ та Telegram-канали повідомили фейкову новину, що невідомі зламали систему ілюмінації Бранденбурзьких воріт у Берліні та спроєктували на них зображення радянського прапора, піднятого над Райхстагом у 1945 році.

Німецька поліція нібито розпочала розслідування інциденту. Новина супроводжувалася ілюстративними матеріалами — фотографіями та відеозаписами, на яких незвичайну проєкцію було видно з різних ракурсів.

А влада Парижу нібито вирішила перейменувати найдовший міст Пон-Аваль на «міст Червоної армії».

Мерії Парижу навіть довелося спростовувати цю брехню.

Джерело: https://t.me/spravdi/38562

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