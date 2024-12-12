Харківщина, 12 грудня

▪️ 16:45 Куп'янський р-н., Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано будівлю навчального закладу.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 36 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12420

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