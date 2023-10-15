Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 46

Харківщина. 15 жовтня

Харківщина. 15 жовтня

Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

▪️ У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

▪️На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. За добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки, завдали ворогу відчутних втрат.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Небесна карателька: українська «Фурія» допомагає нищити московських окупантів
Сегодня 09:34    21
Аббас не поехал к путину
Сегодня 09:21    40
Найбільша делегація країн Глобального Півдня в Ірпені
Сегодня 09:08    67
Мережею шириться інформація, що нібито з Харкова «безповоротно» вивозяться цінні експонати. Це – маніпуляція
Сегодня 08:55    64
Більшість українців не матиме інтернету без електроенергії: названо найпроблемніший регіон
Сегодня 08:43    83
Вісь зла виграла цей раунд
Сегодня 08:31    97
Окупанти залишили у Севастополі кораблі, яких не шкода
Сегодня 08:19    89
План росії на 2024 рік ― виготовити 2,1 млн боєприпасів. Самотужки агресор цього не зробить, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 08:07    102
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:54    106
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:50    100
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 