Харківщина. 15 жовтня

Вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та 54-річна жінка. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

▪️ У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Без постраждалих.

Крім того, під вогнем окупантів були Куп'янськ, Лиман Перший, Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове та ніші населені пункти. Авіаційних ударів зазнали Голубівка, Куп'янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

Триває розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

▪️На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. За добу ЗСУ відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки, завдали ворогу відчутних втрат.

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