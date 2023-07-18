Харківщина, 18 липня

Минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

▪️ Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

В результаті обстрілу Куп’янська з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили близько 12 га території та знешкодили 143 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі західніше Лиману Першого, але отримав відсіч наших захисників та відступив з втратами.

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