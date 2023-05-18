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Харківщина. 18 травня

Харківщина. 18 травня

Російські окупанти продовжують терористичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру. Ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю тощо. Порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах.

▪️За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

У районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію.

▪️ Минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль.

Внаслідок двох обстрілів с. Новоосинове Куп'янського району сталися лісові пожежі.

▪️ На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.

- За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 205 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. Минулої доби окупанти здійснили чергову невдалу спробу наступу в районі Масютівки. Знову отримали рішучу відсіч наших захисників. Віримо в ЗСУ та продовжуємо спільно працювати на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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