Харківщина, 12 травня

● За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

● Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори.

● 8:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік.

● 02:00 смт Вільча Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено корпус геріатричного пансіонату.

● 12 травня 01:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.

● У с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.

● с. Веселе Лозівський район. Внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.

● 11 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області;

На Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватката ін. Харківської області;

Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 4073 людей.

На фото м. Вовчанськ: з-під завалів вилучили три людини: врятували двох чоловіків, одна жінка загинула.

Джерело: https://t.me/synegubov/9441

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