Харківщина. 20 жовтня

Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає.

▪️ Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.

У с. Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети на території приватного подвір'я. Пошкоджено сарай та дах будинку.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди.

У Харкові цивільний чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 95 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп'янському напрямку наші військові відбили 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнають втрат та не мають просування.

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