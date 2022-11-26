Харківщина. 26 листопада
● По Харкову ударів за добу не зафіксовано.
● Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.
- Близько 17 години росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.
- Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає.
- Вже зранку окупанти знову нанесли артилерійській удари по Куп’янську. Попередньо - один постраждалий. Деталі уточнюються.
● Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою.
Віримо у Збройні Сили України, які щодня тримають позиції та захищають нашу землю!
Джерело: https://t.me/synegubov/4866