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Харківщина. 26 листопада

Харківщина. 26 листопада

● По Харкову ударів за добу не зафіксовано.

● Окупанти протягом доби наносили ракетні та артилерійській удари по прикордонних районах області.

- Близько 17 години росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Без постраждалих.

- Після півночі внаслідок ударів по Куп’янську виникли пожежі 6 гаражів. Постраждалих, на щастя, також немає.

- Вже зранку окупанти знову нанесли артилерійській удари по Куп’янську. Попередньо - один постраждалий. Деталі уточнюються.

● Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів. Процес розмінування на Харківщині триває, мінна небезпека в області залишається високою.

Віримо у Збройні Сили України, які щодня тримають позиції та захищають нашу землю!

Джерело: https://t.me/synegubov/4866

Новости портала «Весь Харьков»

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