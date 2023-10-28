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Харківщина. 28 жовтня

Харківщина. 28 жовтня

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського, та Ізюмського районів.

▪️Внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено 2 приватні житлові будинки та сільський клуб. Зазнала поранення жінка 67 років. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У с. Курилівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Крім того, під вогнем окупантів перебували: м. Вовчанськ Чугуївського району, смт Козача Лопань Харківського району, смт. Борова Ізюмського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Куп'янського району та інші населені пункти.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На Куп’янському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не вів. Ситуація під контролем ЗСУ.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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