Харківщина. 28 квітня

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

▪️Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району з 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок.

У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих.

Залишається високою мінна небезпека. Вчора у с. Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості.

- За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 14 га території та знешкодили 75 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники продовжують нищити живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»