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Вследствие атаки БпЛА грузовой поезд с топливом сошел с рельсов в Волгоградской области рф — BAZA

Вследствие атаки БпЛА грузовой поезд с топливом сошел с рельсов в Волгоградской области рф — BAZA

Сход поезда произошел около часа ночи в районе станции Котлубань. Предварительно, пострадавших нет.

По данным источника, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава.

Всего с рельсов сошли девять вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.

Джерело: https://t.me/znua_live/148216

Вследствие атаки БпЛА грузовой поезд с топливом сошел с рельсов в Волгоградской области рф — BAZA

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: війна, росія

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