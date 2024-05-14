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Вследствие атаки БпЛА грузовой поезд с топливом сошел с рельсов в Волгоградской области рф — BAZA
Сход поезда произошел около часа ночи в районе станции Котлубань. Предварительно, пострадавших нет.
По данным источника, в результате атаки дрона загорелись два вагона с топливом, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава.
Всего с рельсов сошли девять вагонов поезда. В настоящий момент пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось.
Джерело: https://t.me/znua_live/148216