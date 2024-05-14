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Сюрреализм головного мозга
российские пилоты, оставляют послания мести украинцам на КАБах, в данном случае ОДАБ-1500 с УМПК, за то, что сами же российские пилоты разбомбили вчера жилой дом в Белгороде...
Извращённый карго-культ во всей свое первозданной абсурдности.
Кстати, не удивлюсь если одна из бомб с надписью "За Белгород!", опять-таки рухнет на один из домов Белгорода и местные, при разборе завалов, увидят эту ура-патриотическую надпись!
Джерело: https://t.me/zloyodessit/21689
Темы: війна, пропаганда, росія, україна