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Харківщина. 29 червня

Харківщина. 29 червня

Минулої ночі, близько 1:00, ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по м. Чугуїв. Зафіксовані влучання в землю. Пошкоджено житлові будинки неподалік та автомобілі. Попередньо, без постраждалих.

▪️ Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах області.

▪️ Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватні житлові будинки. Поранення зазнала 70-річна жінка. Госпіталізована у важкому стані.

У с. Вовчанські Хутори Чугуївського загинуло троє цивільних чоловіків – 45-ти, 48-ми та 57-ми років.

У с. Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено будівлю насосної станції.

- Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 93 вибухонебезпечні предмети.

▪️ Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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