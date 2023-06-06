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Харківщина. 6 червня

Харківщина. 6 червня

▪️ Минулої ночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Зафіксовані прильоти на автомобільну парковку біля аеропорту та в дорожнє покриття в центрі міста. У навколишніх будинках вибило вікна, пошкоджено водогін, приватні автомобілі. Без постраждалих.

Близько 21:00 в с. Западне Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. В момент удару аміакопровід був перекритий, у трубі залишалися технологічні залишки. Від влучання спрацювала запірна аварійна арматура, витік аміаку стався на дільниці довжиною 2,3 км. Додаткового витоку аміаку з суміжних секцій немає.

Станом на зараз по передмістю Куп’янська та прилеглих селах аміаку в повітрі не зафіксовано. Біля Масютівки концентрація аміаку не перевищує гранично допустимої норми. Спостереження продовжуються. Нацполіція та ДСНС інформують населення щодо дій в разі перевищення концентрації аміаку в повітрі.

▪️Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

У смт Печеніги Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок, загинула жінка 52 років. У м. Вовчанськ пошкоджено будівлю магазину.

У Куп'янському районі пошкоджено медичний заклад у смт Ківшарівка. У смт Великий Бурлук госпіталізовані з пораненнями 58-річний чоловік та жінка 54 років.

Внаслідок обстрілу м. Балаклія Ізюмського району з РСЗВ "Смерч" загинув цивільний чоловік 57 років, 9 людей отримали поранення. Пошкоджено 6 житлових будинків, господарчі споруди, автомобіль.

- На трасі біля с. Потихонове Куп'янського району на вибуховому пристрої підірвався трактор. 2 людей отримали поранення.

▪️ На лінії зіткнення тривають бої. Росіяни обстрілюють позиції наших військових, але отримують жорстку відсіч. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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