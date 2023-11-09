Харківщина. 9 листопада

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ.

Ворог завдав авіаудари по Петропавлівці Куп’янського району. Неодноразово наносив артилерійських ударів по Куп’янськ-Вузловому.

Окупанти провели безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.

О 12:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району, де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка.

О 13:00 ворог завдав ударів по с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

У с. Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу, який відбувся з 13:00 до 16:30, загинув цивільний чоловік 1975 року народження.

О 15:00 окупанти завдали ударів по смт. Ківшарівка Куп’янського району. Без постраждалих.

О 21:25 ворог обстріляв м. Куп’янськ, горів гараж та автомобіль.

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 13 га території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів.

Станом на 09.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 220 дітей. Робота триває.

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