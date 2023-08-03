Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 02 по 03 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 23 оперативні виїзди, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожими обстрілами;

7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

2 – інші виїзди.

Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталася 1 пожежа у Куп’янському районі. Поблизу с. Подоли у сосновому лісі горіла хвойна підстилка на площі 2 га.

У Харкові сталася пожежа, не пов’язана з ворожими обстрілами. 3 серпня о 00:19 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на тринадцятому поверсі в багатоквартирному житловому будинку, що на проспекті Гагаріна Основ’янського району міста Харкова. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що вогнем повністю була охоплена квартира на тринадцятому поверсі багатоповерхівки. Площа пожежі складала 70 кв.м. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 9 людей, ще 17 мешканців будинку було евакуйовано. Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки. Загалом на місці події працювало 13 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу ДСНС. Причину займання встановлюють фахівці.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Продовжувались пошукові роботи на двох зруйнованих торік ворожою авіацією житлових будинках у м. Ізюм. Тривали роботи з розбирання завалів на двох зруйнованих ворогом об’єктах у Харкові.

02 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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