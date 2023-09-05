Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 вересня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 04 по 05 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

✅ 19 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 3 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 6 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині зафіксована 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

● О 08:36 у с. Шийківка, Ізюмського району в результаті ворожого обстрілу зайнялась недіюча будівля. Площа пожежі склала 100 кв.м. Силами 5-ти рятувальників Луганського гарнізону вогонь ліквідували о 13:10. Жертв та постраждалих немає.

● У с. Глушківка Куп'янського району в результаті ворожих обстрілів загорілась хвойна підстилка у лісі. До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 Га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, ря-тувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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