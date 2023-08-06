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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 серпня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 05 по 06 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 14 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку після обстрілу;

✅ 8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 7 – інші виїзди.

● Протягом доби ворог спричинив 3 пожежі своїми обстрілами у Куп’янському районі.

Близько 18:20 прифронтове село Петропавлівка Куп’янського району вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Виникли 2 пожежі майже одночасно. Одна з них трапилась о 18:32 на території приватного маєтку. Там горіли літня кухня і гараж на загальній площі 100 кв.м. Друга – за півгодини також на приватному подвір’ї, але на іншій вулиці. Тож, щойно загасивши першу пожежу, рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини відразу переїхали для ліквідації іншої. Там горіла літня кухня площею 60 кв.м. Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 19:19. Бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів. Загалом було задіяно 12 чоловік особового складу ДСНС і 3 одиниці рятувальної техніки. Жертв та постраждалих немає.

● О 16:23 Куп’янські рятувальники виїхали для огляду приватного сектору м. Куп’янська, який піддався ударам ворожої артилерії. Виявлені пошкодження на території приватного домоволодіння та фермерського господарства, 1 особа отримала поранення.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● О 17:30 поблизу с. Явірське Ізюмського району стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на невстановленому вибухонебезпечному предметі. На нього натрапив фермерський трактор під час польових робіт. Внаслідок вибуху постраждала лише техніка.

● О 14:27 до рятувальників надійшла інформація про нещасний випадок, який трапився в селищі Старовірівка Красноградського району. Там на місцевому ставку під час купання у непризначеному для цього місці втонув 37-річний чоловік. На пошуки його тіла були направлені 2 оперативні відділення 65-го Державного пожежно-рятувального посту із селища Старовірівка і 43-ї Державної пожежно-рятувальної часини з м. Красноград, а також водолазний підрозділ Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Всього 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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