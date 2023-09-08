Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 вересня 2023 року

Протягом доби з 07 по 08 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 37 оперативних виїздів, з яких:

✅ 25 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 6 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська обстріляли м. Вовчанськ, с. Курилівка та с. Колодязне, спричинивши 4 пожежі.

- Близько 12:00 ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 кв.м. До гасіння пожеж залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС та МПК Вільча. О 13:53 усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

- О 12:35 вогнеборці 14-ї та 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим артилерійським ударом окупантів по прифронтовому селу Курилівка Курилівської громади. Снаряд поцілив у лісовий масив, де зайнялась хвойна підстилка на площу 500 кв.м. О 13:00 бійці ДСНС впорались з вогнем.

- О 13:24 рятувальники 12-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару до Дворічанської громади. У с. Колодязне горіла нежитлова будівля на площі 150 кв.м. Її вдалось приборкати о 15:20.

● На одній з пожеж, що виникла через коротке замкнення електромережі, рятувальники евакуювали 10 людей і врятували власника палаючої квартири. Подія трапилась о 07:22 у житлові 9-типоверхівці за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 186 б. Там у квартирі на 2-му поверсі горіли домашні речі на площі 10 кв.м. Вогонь локалізований о 07:40 та ліквідований о 09:59 силами 2-х оперативний відділень 17-ї ДРПЧ.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Протягом доби зафіксовано 2 підриви цивільної автотехніки на вибухонебезпечних предметах. Троє людей отримали травми.

☑ Близько 11:00 від Нацполіції надійшла інформація, що двоє людей, чоловік та жінка, рухаючись на вантажному автомобілі по польовій дорозі поблизу с. Мосьпанове Чугуївського району підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок вибуху, вони зазнали мінно-вибухових травм, значних тілесних ушкоджень. Стан тяжкий. Постраждалих госпіталізовано до медичного закладу.

☑ Друга подія сталася у Ізюмському районі, у полі між м. Барвінкове та с.Червоне. Підірвався трактор NEW HOLLAND місцевого агропідприємства, попередньо на касетному боєприпасі. Постраждав тракторист, чоловік 1981 р.н. В даний час знаходиться Барвінківській міській лікарні, стан задовільний.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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