Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 87

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 08 червня по 09 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

✅ 13 – на ліквідацію пожеж, з них 2 трапились внаслідок повітряних атак ворога;

✅ 11 – для надання допомоги населенню;

✅ 6 – інші виїзди.

● Протягом доби у Богодухівському районі Харківщини трапилось 2 пожежі, спричинених ворожими повітряними ударами.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міни та пляжі у Харкові
Сегодня 09:45    49
Повстання українських селян в Нікополі у 1919 році
Сегодня 09:33    57
Імпорта у росію через треті країни ламає санкції
Сегодня 09:21    77
Харківщина. 9 червня
Сегодня 08:54    101
Китай вперше поставив Росії військову техніку для війни в Україні - експерт BILD
Сегодня 08:37    141
У Харкові протягом п’яти років після обрізки загинула алея тополь
Сегодня 08:26    145
Российские власти, включая Путина, все чаще используют термин «война», - Reuters
Сегодня 08:15    134
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:10    126
ISW, 9 июня
Сегодня 08:08    110
Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти рф про військові злочини
Сегодня 08:05    100
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 