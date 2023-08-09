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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 серпня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 08 по 09 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 44 оперативних виїздів, з яких:

✅ 18 – на ліквідацію пожеж, з них 4 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 2 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

✅ 19 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом доби ворог постійно обстрілював мирні населені пункти Харківщини, спричинивши 4 пожежі.

☑ Близько 8-ї ранку до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі с. Подоли Куп’янського району внаслідок атаки ворожого БПЛА. До місця події негайно вирушили рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ у складі 2-х оперативних відділень на автоцистернах. На час їх прибуття на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі близько 50 кв.м. На ліквідацію вогню були подані 2 пожежних стволи. О 08:17 пожежу вдалось локалізувати, о 08:50 – повністю приборкати. Постраждалих немає.

☑ Близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа. Її площа склала близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 1 відділення служби порятунку місцевого підрозділу ДСНС. Об 11:15 пожежу було ліквідовано. А попередніми даними в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах.

☑ О 14:40 рятувальники 44-ї ДРПЧ знову були викликані на гасіння пожежі, спричиненої ворогом у с. Подоли. Цього разу горіла хвойна підстилка у лісі на площі 3 га. Через постійні повторні обстріли вогнеборці були змушені повернутись до місця постійної дислокації.

☑ Біля 19:30 стався ще один вибух. Цього разу на території села Сірий Яр Великобурлуцької громади. Внаслідок вибуху зайнялась суха трава на площі 50 кв.м. Вибуховою хвилею пошкоджені 4 приватні житлові будинки, гараж і літня кухня. О 20:00 рятувальники 12-ї ДРПЧ загасили вогонь.

● Двічі за добу рятувальники проводили обстеження територій населених пунктів, вражених ворогом.

☑ О 12:20 бійці 47-ї ДПРЧ виїхали на обстеження с. Караїчне Вовчанської громади, яке було обстріляне кілька днів тому. Там виявлені пошкодження 3-х приватних осель та об’єктів і техніки сільськогосподарського підприємства.

☑ О 19:02 рятувальники 14-ї та 44-ї ДРПЧ обстежували с. Куп’янськ-Вузловий, де ворог завдав шкоди виробничій будівлі.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям с. Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 10 т питної води, ще 4 т технічної води отримали від ДСНСників мешканці селищ Пісочин і Коротич Пісочинської громади.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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