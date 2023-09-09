Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 09 вересня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 08 по 09 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 33 оперативних виїздів, з яких:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;

✅ 5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 7 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська обстріляли с. Курилівка Куп’янського району, спричинивши 1 пожежу.

- Близько 15:47 ворог завдав обстрілів по приватному сектору с. Курилівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ударів горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 1 Га. До гасіння пожеж залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу ДСНС. О 17:50 пожежа була ліквідована. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.

☑ Близько 11:50 у полі біля с. Андріївка Ізюмського району на невідомій вибухівці підірвався комбайн «Claas Lexion 580». В цьому випадку обійшлось без постраждалих.

☑ Проте в іншому, котрий стався об 11:00 у с. Рубіжне Вовчанської громади, 45-річний чоловік отримав поранення ноги. Він натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Наразі постраждалий госпіталізований, його стан стабільний.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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