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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 серпня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 09 по 10 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативних виїздів, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 2 – на чергування;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби ворог спричинив 3 пожежі своїми обстрілами населених пунктів Харківщини.

✅ О 12:20 внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп’янського району. Цього разу зайнявся приватний житловий будинок. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10. Жертв та постраждалих немає.

✅ О 14:38 рятувальники 60-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі до с. Першотравневе Борівської громади, щойно обстріляного з артилерії. Снаряд влучив у приватний будинок, який горів на площі 56 кв.м. Відділення з 6 рятувальників на 1-й автоцистерні змогли ліквідувати цю пожежу о 15:40. Жертв та постраждалих не має.

✅ Нарешті, о 19:25 надійшла інформація про те, що в результаті масованого обстрілу с. Чернещина тієї ж Борівської громади зайнявся приватний будинок та господарча споруда. Однак через те, що ворог не припиняв завдавати артилерійських ударів, дістатися місця пожежі рятувальникам було неможливо.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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