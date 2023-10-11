Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 10 по 11 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

✅ 15 – на ліквідацію пожеж;

✅ 9 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 1 – обстеження території після обстрілу;

✅ 4 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 298 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/4495

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