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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 жовтня 2023 року від ДСНС
● Протягом доби з 10 по 11 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:
✅ 15 – на ліквідацію пожеж;
✅ 9 – допомога населенню і комунальним службам;
✅ 1 – обстеження території після обстрілу;
✅ 4 – інші виїзди.
● Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 298 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/4495