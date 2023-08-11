Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 серпня 2023 року

Протягом доби з 10 по 11 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

9 – інші виїзди.

Протягом доби ворог спричинив 1 пожежу на Куп’янщині.

Вранці 10 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у житловому секторі міста Куп’янська. Поблизу 5-поверхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. До місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 3-х оперативних відділень. На час їх прибуття площа пожежі складала 20 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до с. Подоли Куп’янського району. В результаті обстрілу був зруйнований будинок. На місці події загинула жінка та постраждав чоловік, який з пораненням госпіталізований до медзакладу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

У с. Чистоводівка Куньєвської громади Ізюмського району на місцевому ставку потонула жінка 1982 р.н. Місцеві рятувальники виїжджали для діставання з води тіла загиблої.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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