Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 82

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 серпня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 11 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

✅ 1 – на чергування;

✅ 1 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 4 – інші виїзди.

● О 06:30 ворог вдарив до селищу Куп’янськ-Вузловий. Снаряд влучив у приватний будинок, який зайнявся на площі 20 кв.м. До місця події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини з Куп’янська, котрі вже о 06:52 локалізували вогонь. Остаточно вони приборкали пожежу о 07:05. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС залучались 5 осіб особового складу та 1 автоцистерна.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина помогает Европе усилить свою энергобезопасность - The Telegraph
Сегодня 09:18    70
Переобувание
Сегодня 08:41    121
Харківщина, 13 серпня
Сегодня 08:28    86
«У вас, если скажут, набираем там 10-20 человек, вас обманывают, ни в коем случае, отказывайтесь» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:10    107
Стучите на коллег - «Роснефть»
Сегодня 07:59    106
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно
Сегодня 07:54    88
Украина должна категорически потребовать разблокирования портов для всех видов экспорта
Сегодня 07:48    87
Щойно Китай почав шукати спільну мову з США, як РФ дико порозумілася з Північною Кореєю
Сегодня 07:35    152
РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR
Сегодня 07:10    123
Греция присоединилась к гарантиям безопасности Украине
Сегодня 07:05    86
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 