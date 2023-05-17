Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативний виїзд, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж;

✅ 5 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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