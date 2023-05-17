Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:35
Просмотров: 59

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативний виїзд, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж;

✅ 5 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, контроль за ними відсутній, - Бутусов
Сегодня 09:10    27
ISW, 16 мая
Сегодня 08:53    47
Неможливо досягти стабільного перемир'я між Україною і Росією без українського членства в НАТО
Сегодня 08:48    55
Харківщина. 17 травня
Сегодня 08:45    55
200 тисяч! Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно
Сегодня 07:56    108
«Хохлы наступают, по всей границе…Всех тянут» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    108
Китай втручається в роботу посольств у Пекіні
Сегодня 07:27    101
росія від серпня 2022 року отримала з Ірану близько 400 дронів. А може й 1 700...
Сегодня 07:18    100
10 хороших новин 16 травня
Сегодня 07:12    129
"Укренерго" закликають українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години
Сегодня 07:10    121
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 