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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 17 травня 2023 року від ДСНС
Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● За цей період здійснено 17 оперативний виїзд, з яких:
✅ 10 – на ліквідацію пожеж;
✅ 5 – для надання допомоги населенню;
✅ 2 – інші виїзди.
● Підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV