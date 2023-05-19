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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 18 по 19 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 32 оперативних виїзди, з яких:

✅ 15 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 9 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – на чергування;

✅ 7 – інші виїзди.

● О 21:35 внаслідок обстрілу з боку російських окупантів села Перківка Вовчанської громади за його межами зайнялась суха трава та очерет. На час прибуття вогнеборців 47-ї ДПРЧ площа пожежі склала 5 га. Рятувальники боролись з вогнем до 01:25. Постраждалих немає.

● Близько 14:30 ворог завдав 2-х ракетних ударів по житловому сектору селища Циркуни Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновані 2 приватних житлових будинки. Під завалами опинився місцевий мешканець. Він загинув відразу. Рятувальники дістали його тіло за допомогою спецінструменту. Ще 2 особи отримали поранення. Пожеж не відбулось.

● На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, врятований 57-й чоловік. Подія трапилась о 16:50 на вул. Потоцкого, 34 у Харкові. Загоряння виникло у квартирі на 7-му поверсі житлової 12-типоверхівки. На кухні горіли домашні речі та меблі на площі 3 кв.м. Рятувальники вивели мешканця квартири із задимленої зони на свіже повітря. О 17:51 пожежу ліквідовано. За попередніми даними причиною її виникнення стало необережне поводження з вогнем.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 183 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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