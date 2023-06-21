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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 червня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

✅ 19 – на ліквідацію пожеж, 3 з них спричинив обстріл ворога;

✅ 2 – на перевірку після обстрілів;

✅ 5 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● 20 червня об 11:15 внаслідок ворожих обстрілів, сталося 3 пожежі у м. Вовчанськ. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 350 кв.м., а також трава на відкритій території на площі 500 кв.м. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 47-ї пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди с. Вільча. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі та споруди. Останній осередок займання було ліквідовано о 12:36. Жертв та постраждалих немає.

● О 09:37 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська рф. Виявлені пошкодження складської будівлі. Постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 114 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Внаслідок однієї з пожеж, що виникла через необережність під час куріння, загинув 70-річний чоловік. Подія трапилась о 17:22 у приватній оселі по пров. Маяковського, 2, м. Валки, Богодухівського району області. Горіли домашні речі. Площа пожежі склала 30 кв.м. Рятувальники її ліквідували о 20:12.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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