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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 червня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 червня 2023 року

Протягом доби з 21 по 22 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 24 оперативних виїздів, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинив обстріл ворога;

✅ 1 – на перевірку після обстрілів;

✅ 11 – для надання допомоги населенню;

✅ 1 – інший виїзд.

● О 07:55 вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча гасили пожежу на території приватного домоволодіння у м. Вовчанськ. Причина пожежі – терористичні атаки окупантів. Горів будинок на площі 100 кв.м. та дровник. Вже о 10:00 пожежу вдалось приборкати. Жертв та постраждалих немає.

● О 16:05 ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства, розташованого у Вовчанську. Внаслідок влучання боєприпасів загорівся дах та конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 кв.м. До гасіння пожежі залучались рятувальники з міста Вовчанська та селища Білий Колодязь. Загалом 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. О 18:40 пожежу ліквідували. За попередніми даними в даному випадку також обійшлось без постраждалих.

● О 19:15 рятувальники 44-ї ДРПЧ проводили обстеження території с. Кругляківка, Куп’янського району, яку близько 15:30 обстріляли окупаційні війська рф. Внаслідок цієї атаки постраждала 1 особа, пошкоджені об’єкти на території 2-х приватних домоволодінь.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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