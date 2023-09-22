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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 вересня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 вересня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 21 по 22 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативні виїзди, з яких:

✅ 15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 4 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● Протягом доби зафіксовано 2 пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами.

О 12:21 рятувальники ДСНС успішно ліквідували пожежу, яка виникла у виробничо-складській будівлі внаслідок вранішнього ворожого ракетного удару по Слобідському району Харкова. Уламками було поранено 2-х людей, яких госпіталізували до обласної лікарні.

22 вересня о 00:48 вогнеборці 47-ї ДРПЧ та місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на ліквідацію пожежі, що сталась внаслідок чергового артобстрілу м. Вовчанська. Там загорівся приватний будинок. Площа горіння склала біля 200 кв.м. Вогонь вдалося ліквідувати о 04:10.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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