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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 червня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 червня 2023 року

Протягом доби з 22 по 23 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 31 оперативний виїзд, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинили ворожі обстріли;

1 – на перевірку після обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

● О 14:33 до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл с. Петропавлівка Куп'янської громади і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 кв.м. До гасіння цієї пожежі долучилось 1 відділення 44-ї ДРПЧ у складі 5 чоловік особового складу і 1 одиниці техніки. О 15:44 вони ліквідували вогонь. Жертв та постраждалих немає.

● О 17:28 ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у с. Кругляківка тієї ж Куп'янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 кв.м. Вогнем знищено 6 одиниць цієї техніки, 1 комбайн зазнав ушкоджень. На місці події працювали рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ: 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вони боролись з вогнем до 19:13.

● О 12:09 рятувальники 44-ї ДРПЧ вкотре проводили обстеження території с. Кругляківка Куп’янського району, яке загарбники обстріляли 11:00. Виявлені пошкодження на території 2-х приватних домоволодінь, ще в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 112 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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