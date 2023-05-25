Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 25 травня 2023 року

Протягом доби з 24 по 25 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

✅ 2 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена обстрілами з боку окупантів;

✅ 5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 13 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● О 08:47 рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у с. Кучерівка Петропавлівської громад. Її площа склала 200 кв.м. О 09:30 вогнеборці локалізували вогонь, ліквідували о 10:47.

● Протягом доби рятувальники також здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

- О 08:08 рятувальники 12-ї ДРПЧ виїхали на обстеження території сіл Плоске і Голубівка Великобурлуцької громади, які зазнали ворожих ударів вночі проти 24 травня. Зафіксоване знищення господарчих споруд, сільгосптехніки, пошкодження житлових будинків.

- О 15:00 бійці 47-ї ДПРЧ працювали у м. Вовчанську, також обстежуючи обстріляного ворогом території. Пошкоджень зазнали дошкільний навчальний заклад, 3 приватних маєтки і вантажівка.

- Значних ударів зазнало місто Куп’янськ. На його обстеження рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили 3 рази поспіль: о 19:45, о 20:42 та о 23:35. Загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку, 2-м житловим п’ятиповерхівкам і газовим комунікаціям.

- Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 139 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● У с. Олександрівка Куньєвської громади стався черговий нещасний випадок від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний. Внаслідок вибуху він залишився без пальців на правій руці.

● Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб, зокрема 54 рятувальника ДСНС, 50 поліцейських, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку не знайдено.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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