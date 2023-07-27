Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 26 липня по 27 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 35 оперативних виїздів, з яких:

✅ 21 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені обстрілами ворога;

✅ 9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

✅ 5 – інші виїзди.

● Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 4 виїзди на ліквідацію пожеж пов’язаних з ворожими обстрілами.

● О 12:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталась у селі Бугаївка Вовчанської громади внаслідок чергового ворожого обстрілу. Снаряди влучили по відкритій території і підпалили суху траву. До місця виклику негайно прибули рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На той час площа горіння склала біля 1 га. О 13:17 пожежу вдалось локалізувати, о 13:40 – ліквідувати. Постраждалих немає.

● Близько 15:00 ворог вкотре завдав масованого обстрілу по хвойному лісу неподалік села Подоли, Курилівської громади Куп'янського району. Внаслідок ударів загорілась хвойна підстилка соснового лісу. Площа пожежі склала близько 1,5 га. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна. О 17:22 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

● Вночі 27 червня ворог завдав чергових обстрілів по прикордонним населеним пунктам Куп'янського району Харківської області. Під ворожий вогонь потрапила нежитлова будівля у селищі Великий Бурлук, в якій сталася пожежа. Вогнеборці її оперативно ліквідували. Від ДСНС для ліквідації пожежі було задіяно 1 одиницю техніки та 9 чоловік особового складу.

● Також ворог завдав авіаційного удару по селищу Ківшарівка. Під обстріли потрапили житлові 9-ти та 5-ти поверхівки, а також господарчі споруди. З-під завалів у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки 1948 р.н. Крім того, постраждало ще 4 мешканці будинку. Також рятувальники оперативно ліквідували пожежу на 7-му поверсі житлової 9-поверхівки. Від ДСНС на місці події працювало 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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