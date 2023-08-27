Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 серпня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 26 по 27 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж;

4 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

7 – інші виїзди.

Пожеж спричинених ворожими обстрілами за добу не було.

Пожежі не пов’язані з ворожими обстрілами:

26 серпня о 17:50 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Лозівський район, м. Первомайський, м/р-н, 3, буд. 2. Горіли домашні речі в квартирі на площі 10 кв.м. Причина пожежі – встановлюється. На місці виявлено тіло жінки 1939р.н. О 19:28 пожежу було ліквідовано. Від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 11 осіб особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»