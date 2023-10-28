Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 жовтня 2023 року

● Протягом доби з 27 по 28 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

1 – перевірку внаслідок ворожих обстрілів;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

11 – інші виїзди.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Близько 14:00 рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на обстеження місця ворожого обстрілу, що стався у с. Кіндрашівка Куп’янського району. Гатили ймовірно із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу були пошкоджені 2 приватні житлові будинки та сільський клуб. Постраждала жінка 1955 року народження. Її госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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