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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 вересня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 вересня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 28 по 29 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

✅ 22 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких була спричинена ворожими обстрілами та 19 пожеж в природних екосистемах;

✅ 6 – допомога населенню;

✅ 1 – інші виїзди.

● Протягом доби ворог продовжував обстрілювати Куп’янщину, спричинивши 2 пожежі.

- Так, опівдні 28 вересня ворог завдав артилерійського удару по с. Кіндрашівка Куп’янського району Харківщини. В результаті обстрілу на околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі 2-х оперативних відділень та 9 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о 14:30. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає.

- 28 вересня о 13:22 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу внаслідок обстрілу в с. Кутьківка, Дворічанської громади Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка на площі 4га. Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалось 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу.

● 19 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 2 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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