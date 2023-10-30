Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 29 по 30 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

8 – допомога населенню і комунальним службам;

5 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині зафіксовано 1 пожежу від ворожих обстрілів.

Близько 15:00 ворог завдав обстрілу по м. Куп'янську Харківської області. Внаслідок потрапляння одного зі снарядів на територію приватного домоволодіння сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку і гаражі на загальній площі близько 500 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 11 чоловік особового складу ДСНС та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 2 одиниці вибухонебезпечних предметів.



Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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