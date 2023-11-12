Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 12 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 11 по 12 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 10 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

✅ 4 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 3 – інші виїзди.

● За добу рятувальники 2 рази виїжджали на ліквідацію пожеж спричинених ворожими обстрілами в м. Куп’янськ. В результаті ударів горіли недіюча будівля на площі 200 кв.м. та дах житлового будинку і другий поверх на площі 500 кв.м. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Біля 17:00 до рятувальників надійшла інформація про черговий підрив вибухонебезпечного предмета у Чугуївському районі. Подія сталась на дорозі між с.Гракове та с.Мосьпанове внаслідок наїзду легкового автомобіля на міну. Внаслідок вибуху 46-річний водій отримав осколкові поранення. Бригадою екстреної медичної допомоги направлений до обласної лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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