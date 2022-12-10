Хохма дня. Депутат Шуфрич розповів, як готувався захищати Раду на початку війни

«В перші дні ми всі були з автоматами в руках, - каже герой. - Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду».

Але головний цирк не в тому. Шуфрич каже, що семеро депутатів від ОПЗЖ «пішли в тероборону, потім в армію». Але потім «ми декількох переконали повернутися до роботи в парламенті, куди їх обрали українські громадяни»

Нагадаємо, Шуфрич – це той самий клоун, якого в перші дні війни затримала ТРО за те, що знімав їх позиції.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/358

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