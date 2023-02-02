Хто прибрав до рук власність України у Криму?

Главным скупщиком украинской госсобственности в Крыму оказался Юрий Ковальчук. Его структуры купили недвижимости на 8,2 миллиарда рублей.

Национализация началась в Крыму сразу после аннексии Россией. Часть отнятого была выставлена на приватизацию. В 2014-2022 годах в Крыму распродали украинского госимущества на более чем 27 миллиардов рублей (это общая стартовая стоимость лотов).

«Важные истории» составили список из 10 новых собственников, на которых пришлось более двух третей покупок.

Лидером рейтинга оказался питерский друг Владимира Путина Юрий Ковальчук. Связанные с ним структуры купили недвижимости в Крыму на 8,2 миллиарда рублей.

На втором месте — другой друг Путина — Аркадий Ротенберг, структуры которого купили имущества на 3,7 миллиарда рублей. Замыкает тройку «Газпром».

Также в десятке оказались партнер друга Путина Владимир Круглов, один из спонсоров войны Константин Малофеев и даже Федерация профсоюзов Татарстана.

Подробнее читайте по ссылке https://storage.googleapis.com/istories/stories/2023/02/01/kovalchuk-rotenberg-malofeev-i-drugie-pokupateli-krima/index.html?fbclid=IwAR1GVurXWtr8sIrdSW-yzafvAXqIslI9_KcJpPnYkgqY7tM-YXoUGqcHbWY

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Колаж: krymr.com

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