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Хто з пропагандистів потрапив під 14 пакет санкцій Євросоюзу проти рф?

Хто з пропагандистів потрапив під 14 пакет санкцій Євросоюзу проти рф?

У список включили як тих, хто безпосередньо розпалює ненависть до України, так і цілі організації та декількох олігархів.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, у санкційні списки включили:

- співака SHAMANа (Ярослава Дронова)

- акторa Івана Охлобистіна

- Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot)

- Головнокомандувача ВМФ росії адмірала Олександра Моїсеєва

- Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова)

- Депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу «Слабка ланка»)

- Ігоря Алтушкіна (засновника російської мідної компанії)

- Дмитра Мезенцева (державного секретаря Союзної держави)

- Таймураза Боллоева (президента пивоварної компанії «Балтика»)

- Олексія Гореславського (голову АНО «Інститут розвитку інтернету»)

- мільярдера Романа Троценка

- Голову Росмайна Вадима Яковенка

- міжнародний дитячий центр «Артек»

- «Совкомфлот»

- «Уральські авіалінії»

- громадський фонд імені Кадирова

- Білоруський союз молоді.

Джерело: https://t.me/spravdi/39591

Новости портала «Весь Харьков»

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