Хто з пропагандистів потрапив під 14 пакет санкцій Євросоюзу проти рф?
У список включили як тих, хто безпосередньо розпалює ненависть до України, так і цілі організації та декількох олігархів.
Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, у санкційні списки включили:
- співака SHAMANа (Ярослава Дронова)
- акторa Івана Охлобистіна
- Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot)
- Головнокомандувача ВМФ росії адмірала Олександра Моїсеєва
- Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова)
- Депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу «Слабка ланка»)
- Ігоря Алтушкіна (засновника російської мідної компанії)
- Дмитра Мезенцева (державного секретаря Союзної держави)
- Таймураза Боллоева (президента пивоварної компанії «Балтика»)
- Олексія Гореславського (голову АНО «Інститут розвитку інтернету»)
- мільярдера Романа Троценка
- Голову Росмайна Вадима Яковенка
- міжнародний дитячий центр «Артек»
- «Совкомфлот»
- «Уральські авіалінії»
- громадський фонд імені Кадирова
- Білоруський союз молоді.
Джерело: https://t.me/spravdi/39591