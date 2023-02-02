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Human Rights Watch проілюструвала картою України без Криму

Human Rights Watch проілюструвала картою України без Криму

Правозахисна організація Human Rights Watch проілюструвала картою України без Криму звіт звіт про застосування протипіхотних мін.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець все заскрінив та виклав в мережу. Карту потім зняли, але вже було пізно.

Сам звіт не менш скандальний. Там Human Rights Watch звинуватила українських захисників у використанні на Харківщині протипіхотних мін «пелюстка» у період окупації цих територій російськими військами, «що наразі призводить до жертв серед цивільного населення і створює постійну загрозу». Про те, хто насправді створює загрозу цивільним, у звіті ні пари з вуст.

Лубінець додав, що йому «цікаво почути пояснення» такої «помилки».

«Чи насправді це помилки чи свідоме визнання окупації?» - питає він.

Багато з цих міжнародних організацій вже зганьбились за останній рік. Русняві гроші роблять дива з колись поважними структурами.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/711

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