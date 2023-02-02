Правозахисна організація Human Rights Watch проілюструвала картою України без Криму звіт звіт про застосування протипіхотних мін.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець все заскрінив та виклав в мережу. Карту потім зняли, але вже було пізно.

Сам звіт не менш скандальний. Там Human Rights Watch звинуватила українських захисників у використанні на Харківщині протипіхотних мін «пелюстка» у період окупації цих територій російськими військами, «що наразі призводить до жертв серед цивільного населення і створює постійну загрозу». Про те, хто насправді створює загрозу цивільним, у звіті ні пари з вуст.

Лубінець додав, що йому «цікаво почути пояснення» такої «помилки».

«Чи насправді це помилки чи свідоме визнання окупації?» - питає він.

Багато з цих міжнародних організацій вже зганьбились за останній рік. Русняві гроші роблять дива з колись поважними структурами.

Джерело: https://t.me/c/1636605494/711

Новости портала «Весь Харьков»